Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O profesoară, mai chioară de felul ei, strigă:- Hei tu, cel de acolo din spate de lângă calorifer, recită poezia! V-am rugat pe toți să o învățați!- Îmi pare rău dar nu pot.- Pot să te întreb ce ai făcut aseară? întreabă profesoara.- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am tras câteva linii de coca și am făcut dragoste cu prietena mea.- Incredibil!! Încep să mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi la școală!- Păi eu sunt aici ca să vă repar caloriferul…O gagică avea soț un comis voiajor. Într-o luni acesta pleacă în altă localitate și-i spune nevestei că vine tocmai sâmbătă. Gagica își cheamă amantul și se desfată toată săptămâna până vineri când se aude cheia în ușă. Sare ca arsă și își pune amantul să facă pe statuia în hol. Bărbatul intră obosit de la serviciu și întreabă soția:- Ce-i chestia aia pe hol?- O statuie, ce, nu știi că și Georgeasca are una la fel?Bărbatul aprobă și se duse să mănânce. Se întoarce cu un pahar de apă și zice spre statuie:- Hai, bea.Niciun răspuns.- Hai mă, bea dacă îți dau.Nimic. Statuia stătea nemișcată.- Hai mă, bea, că la Georgeasca am stat o săptămână fără apă.