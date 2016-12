Bancuri

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă își sună o prietenă:- Dragă, azi noapte am dormit la un hotel și acum sunt disperată pentru că nu pot ieși din cameră!- Cum așa?- Păi camera are numai trei uși și una duce în baie, una duce în dulap și una care are pe mâner un semn pe care scrie „Nu deranjați”!Câțiva gândaci joacă fotbal într-o cană. Deodată unul zice:- Nimic interesant pe aici, data viitoare jucăm în cupă!Secretara unei firme purta fustițe foarte scurte, prin care își arăta formele apetisante. Într-o zi, este chemată în biroul managerului. Acesta arată cu degetul către fundul ei și întreabă:- Este de vânzare?Oripilată, secretara răspunde:- Vai, cum puteți să spuneți așa ceva? Bineînțeles că nu!- Bine, domnișoară! Atunci vă sfătuiesc să nu-i mai faceți reclamă!Părinții se întorc acasă, intră în camera copilului și văd ieșind de sub pernă un colț de revistă. Curioși, scot revista și văd cu stupoare că e pentru sado-masochiști. După un timp lung de gândire, tatăl spune, încet:- Eu zic să nu-l batem…O profesoară, mai chioară de felul ei, strigă:- Hei tu, cel de acolo din spate de lângă calorifer, recită poezia! V-am rugat pe toți să o învățați!- Îmi pare rău dar nu pot.- Pot să te întreb ce ai făcut aseară? întreabă profesoara.- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am tras câteva linii de coca și am făcut dragoste cu prietena mea.- Incredibil!! Încep să mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi la școală!- Păi eu sunt aici ca să vă repar caloriferul…