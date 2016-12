Bancuri

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Ești un ratat, nici nu știu de ce te-am luat de bărbat, nu ai realizat nimic de o viață!- Cum iubito?! Nu ți-am făcut trei copii frumoși?- Dacă stăteam cu baza în tine nu îi aveam nici pe ăștia!Înainte de a pleca acasă, medicul intră în salon:- La toți le zic la revedere. Dar ție, Ioane, adio.O blondă rămâne a doua oară gravidă și vine la soțul ei și îl întreabă:- Dragă, acum trebuie să ne căsătorim din nou?Două brunete merg pe stradă și în spatele lor o blondă. La un moment dat văd o bancnotă de 10 lei. Zice una:- Ia uite 10 lei. Ia-i poate poți să dai un telefon cu ei!- Nu mulțumesc eu am cartelă telefonică! Ia-i tu!- Nu mulțumesc eu am celular!Și pleacă astea mai departe. Vine blonda se apleacă ia moneda o duce la ureche și zice:- Alo! Mamă?Cu prostul neșcolarizatTe lupți un pic și ai scăpatDar duci o muncă colosalăCu prostul care are școală.Cum latră câinii în Ardeal?- No, dacă-i musai: ham!