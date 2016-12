Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De ziua soacrei, Bulă se pre-zintă cu un pachețel într-o mână și cu o pușcă în cealaltă.- La mulți ani, mamă soacră! Ți-am adus o pereche de cercei de aur.- Mulțumesc, Bulă. Dar cu pușca ce vrei să faci?- Păi, de găuri în urechi n-ai nevoie?Ziarul de sâmbătă scrie pe prima pagină: „Bătrână violată în pădurea Băneasa!“.Luni, în același ziar, articolul de fond se numește: „Invazie de babe în pădurea Băneasa!”Un bătrânel e foarte supărat că și-a pierdut umbrela și nu-și amintește unde a lăsat-o.- Când ai observat că n-o mai ai?- Păi, când a încetat ploaia și am vrut s-o închid!Stăteam la coadă astăzi la un magazin la raionul cu reduceri. Când îmi vine rândul în sfârșit, îl întreb pe casier:- Pentru asta nu faceți niciun discount?- Mă tem că nu, răspunse el. Dacă o fac pentru tine, înseamnă că ar trebui s-o fac pentru toată lumea.- Da, dar are data de astăzi pe el. Dacă nu-l cumpără nimeni până mâine, oricum va trebui să-l arunci…- Uite, domnule, să știi că mai așteptă și alții la rând, spuse casierul. Cumperi ziarul sau nu?