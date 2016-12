Bancuri

Miercuri, 22 August 2012

Un tip mergea cu autobuzul când, lângă el, se așează cea mai încântătoare femeie pe care o văzuse până atunci. Singura problemă era că femeia era călugăriță. Se gândește să o abordeze oricum:- Soră, ești cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o și trebuie să fac dragoste cu tine!- Îmi pare rău, îi răspunde ea, dar mi-am dăruit trupul lui Dumnezeu! și pleacă.Pe neașteptate, șoferul autobuzului se întoarce către tip:- Știu cum să faci s-o prinzi! Tipa merge în fiecare zi la ora 3 la biserică să se spovedească. Șoferul îi spune planul lui, iar tipul pleacă fericit.A doua zi la ora 3, tipul se îmbracă în preot. Se apropie de călugăriță și-i spune:- Soră, Dumnezeu mi-a poruncit să fac dragoste cu tine!Ea îi răspunde:- Bine, dacă asta e voința lui Dumnezeu. Dar, deoarece sunt fată mare, și datorită iubirii mele față de Dumnezeu, nu o fac decât prin spate.Tipul se învoiește și are cea mai grozavă experiență. După ce termină, își dă jos hainele și-i spune:- Surpriză! Sunt tipul din autobuz.La care călugărița se întoarce și ea și-i spune:- Surpriză! Sunt șoferul autobuzului!v v v- Găinile astea sunt de la noi sau din străinătate? întreabă un ardelean la piață.- Dar de ce vă interesează? Vreți să le mâncați sau să le țineți de vorbă?