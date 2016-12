Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip și-o tipă urcă împreună în liftul unui hotel de cinci stele. Când se întoarce să apese butonul pentru etajul la care dorea să ajungă bărbatul atinge cu cotul absolut întâmplător, sânii femeii. Ca să își ceară scuze, dar să nu fie penibil, tipul zice:- Doamnă, dacă și inima dumneavoastră este atât de mare precum sânii, sunt sigur că mă veți ierta!La care, ea:- Domnule dacă și scula dumneavoastră este la fel de mare precum cotul, eu stau la camera 214.v v vDiscuție între un șofer oprit în trafic și un polițist:- Am voie să-i spun unui ofițer de poliție că e porc?- Nu, domnule, aceasta ar fi o insultă.- Dar unui porc, am voie să-i spun ofițer?- Da, domnule. Ar fi destul de ciudat, dar e permis.- Ok, noapte bună, domnule ofițer.v v vÎntr-o închisoare de femei, vine gardianul și spune:- Fetelor ,vă dau două vești, una bună și una rea.- Spune-o p-aia bună, zise una dintre deținute.- S-a primit morcov, mai gros.- Uraaa! și cea rea?- Sunt… feliați.