Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 07 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

CIA, Scotland Yard si Securitatea se certau care sunt cei mai tari. Pentru a rezolva problema, se propune următorul test: se dă drumul la un iepure în pădure și care îl va găsi sunt cei mai tari.CIA intră în pădure, face investigații, agenți sub acoperire, filaje, dupa două luni trag concluzia: iepurele nu există.Scotland Yard intră pe felie: investigații, tot tacâmul, după o lună și ei trag concluzia: iepurele nu există.Vine Securitatea, intră în pădure și după două ore iese cu un urs bătut măr care țipa:- Gata, nu mai dați, recunosc, sunt iepure! Farsa zilei: Trimite de pe un număr necunoscut prietenilor un sms cu textul: „Sunt însărcinată!” O doamnă și-a pierdut poșeta în agitația de la cumpărături. A fost găsită de către un băiețel cinstit, care i-a returnat-o. Uitându-se în poșetă, doamna a observat:- Hmmm,… când mi-am pierdut poșeta aveam o bancnotă de 100 de lei. Acum am 10 bancnote de un leu.Băiețelul a răspuns repede:- Aveți dreptate doamnă. Ultima data când am găsit poșeta unei doamne, nu avea mărunțiș pentru răsplată.