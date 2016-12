Bancuri

Ştire online publicată Joi, 19 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Discută două prietene:- Draga mea, ai terminat liceul și universitatea cu mențiune. Cum de ai devenit prostituată de lux?- Habar n-am. Pur și simplu am avut noroc!v v vAzi am picat examenul la biologie. La întrebarea „Ce întâlnim cel mai des în celule?” se pare că „țigani” nu e răspunsul corect.v v vUniunea Europeană este pe marginea prăpastiei. Ce face acolo? Se uită de sus la noi…v v v- Draga mea, aș vrea să te porți cu mine ca și cu un câine!- Vai de mine, ce vrei să zici?- Să îmi dai de mâncare și seara să mă lași liber!v v vMesaj către soacră:Dragă mamă-soacră, nu am nevoie să mă înveți cum să-mi cresc copiii. Locuiesc deja cu unul dintre copiii tăi și el necesită încă multe îmbunătățiri.v v vStimate Pălincă,Am avut o înțelegere, să mă faci să par mai amuzant, mai inteligent și un dansator mai bun.Te anunț că am văzut filmarea de la nuntă. Trebuie să vorbim urgent!Al tău,Viitor abstinent