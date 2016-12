Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie goală în fața oglinzii se plânge soțului:- Când mă uit văd o persoană grasă și ridată. Am mare nevoie de un compliment… repede!- Ai vederea foarte bună. Vine soțul noaptea târziu acasă. Se dezbracă și se așează în pat lângă nevastă. Drăgăstos, începe s-o mângâie.Soția:- Te rog, să o lăsăm pe altădată. Acum mă doare capul.- Măi să fie! În seara aceasta, toate sunteți bolnave? - De ce ai fugit din închisoare? întreabă un polițist pe un deținut.- Am vrut să mă căsătoresc.- Hmmm,… Stranie închipuire despre libertate. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și-l întreabă:- Dumneavoastră ați cerut ceva de Ciprian Porumbescu?- O, nu. Eu am cerut pui cu smântână. Un orășean merge în vârf de munte la stână după brânză și tot umblând din deal în deal dă de un cioban:- Bade, dar înapoiați rău mai sunteți pe aici, nici măcar un semn nu ați pus și voi spre stână! Zi-mi și mie o adresă de unde să iau niște brânză!Ciobanul se uită la el într-un ochi și-i răspunde:- www.brânzădeoaie.ro