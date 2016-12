Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 29 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

M-am trezit dimineață și soția mea plecase. Mi-a lăsat doar un bilet pe frigider: „Nu mai pot, este clar că nu merge, am plecat la mama”.Chiar nu înțeleg ce-i veni… când am deschis frigiderul și am pus mâna pe sticla de lapte era rece…v v vÎn iad, Stalin primește ca însoțitoare o frumoasă actriță suedeză, blondă și cu picioare lungi. Lenin protestează:- Dar nu e corect. A fost cel puțin la fel de păcătos ca și mine.Scaraoțchi îl liniștește:- N-ai înțeles! Ceea ce vedeți este pedeapsa ei!v v vO țigancă vindea semințe. Lângă ea, trei puradei stăteau și se bronzau.- Mai puneți mă și voi mâna pe carte! zice țiganca. Mai faceți un cornet…v v vÎn ultimul timp soția a început să primească foarte multe SMS-uri de la Vodafone. N-aș fi atras atenția acestui lucru dacă nu-mi salvam amanta în agendă ca Orange!v v vDe unde vine denumirea de Yeti pentru Omul zăpezilor ?Din Moldova! O fetiță de moldovean l-a văzut prima dată și i-a zis lu’ maică-sa:- Ieti , mamă!