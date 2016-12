Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 19 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Auzi, fă Mărie, îmi pare că găina cea albă e cam tristă. Facem o zeamă din ea?- Ci să zic Ioane, dacă tu crezi că așa se înveselește…v v vIubirea este o nebunie trecătoare care se vindecă prin căsătorie!v v vNoaptea târziu soțul beat vine acasă cu fața plină de ruj și fond de ten… În prag, soția furioasă.- Dragă, n-o să mă crezi! M-am bătut cu un clovn!v v v- Ai auzit că în București un om e călcat de mașină la fiecare jumătate de oră?- Vai, dar ce-or avea cu bietul om?v v vȘeful către noii angajați:- Nu mă priviți ca pe un șef, ci ca pe un prieten care are mereu dreptate.v v vSoția îi spune soțului :- Să știi că nu mai înțeleg! Mai înainte erai fericit dacă reușeai să mă vezi măcar câteva minute pe zi…Soțul murmură în barbă:- Și acum la fel…v v v- Ai promis că te vei lăsa de băutură și vei deveni un alt om!- Așa am și făcut. Numai că și omului aceluia îi place să bea.