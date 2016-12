Bancuri

Sâmbătă, 09 Iunie 2012

Soțul intră în cameră și-i spune soției:- Mă duc la bar, ia-ți geaca pe tine!Soția, nespus de fericită că e băgată în seamă:- Asta înseamnă că mă iei cu tine, iubitule?- Nu, opresc căldura.v v vAseară, am dus o fată la mine acasă să facem dragoste. După primul număr, o întreb:- Mai merge unu?!- Da, de ce nu… îmi răspunde zâmbind.Atunci am strigat:- Cristi, hai și tu bă!v v vSoția:- Dragul meu, pentru a aduce un pic de prospețime în relația noastră, psihologul meu ne-a recomandat ca, atunci când facem dragoste, partenerul nostru să poarte masca unui actor preferat cu care avem fantezii erotice. Eu aș vrea ca tu să porți masca lui Brad Pitt. Tu ce mască ai vrea să port?- La fel!v v vDoi bătrâni stau de vorbă:- Când eram tânăr, o fetișcană superbă era pe punctul de a-și sacrifica viața pentru mine!- Cum așa?- Da… Am cerut-o în căsătorie și mi-a spus că, decât să se mărite cu mine, mai bine se aruncă înaintea trenului…