Marţi, 05 Iunie 2012

Ieri l-am întâlnit pe Ionel, un băiat zdravăn de 2,50 m din Roșia Montană, care face baie în fiecare dimineață în lacul de decantare al cianurilor. Mi-a mărturisit că acolo a întâlnit-o și pe prietena lui, o blondă superbă, mai înaltă decât el cu două capete, ambele cu ochi albaștri…v v v- Tată, ce înseamnă „partea întunecată a Lunii”? mă întreabă într-o zi fiul meu, privind la un do-cumentar pe National Geografic.- Cum să-ți explic,… ieri de exemplu, am luat salariul, nu?- Da…- Mâine, ca de obicei n-o să mai am niciun ban, nu?- Aha…- Ei, începând de mâine și până la următorul salariu, peste trei săptămâni jumătate… asta numesc eu partea întunecată a lunii!v v vAzi noapte, nevastă-mea mă întreabă:- Și ce altceva ai vrea să mai faci cu trupul meu?- Să-l identific în prezența poliției!v v v- Ce face un crocodil care s-a săturat de viață?- Ia telefonul și sună la fabrica de poșete!v v vSe zvonește că Bute tocmai a fost amendat pentru că circula fără centură.