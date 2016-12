Bancuri

- Care este diferența dintre Ceaușescu și Iliescu?- Unul era cizmar și altul șiret…- De ce s-a dus Geoană la Moscova în secret?- Pentru că nici el nu a știut…Bulă cu Ștrulă în mașină se lansează într-o depășire inconști-entă și spune:- Bă! Cred că ăla m-a înjurat rău de tot, că prea gesticula…- Stai liniștit! Ție nu ți-a zis nimic… cu mă-ta avea ce-avea…Fosta mea prietenă mi-a îndoit capota de la mașină după ce ne-am despărțit.Într-un fel a fost și vina mea pentru că aveam viteză…v v vDoi ardeleni la Cluj:- Bă, eu pun pariu cu tine că trec strada asta într-o jumătate de oră.- No, că doar nu ești fulger.După noaptea nunții, mirele spune puțin ofticat:- Din câte văd dragă, eu nu sunt primul…Soția, în timp ce fuma o țigară răspunde:- Din câte văd și eu, nu vei fi nici ultimul…Șeful către secretară:- Cine ți-a spus că doar pentru că te-am sărutat de câteva ori ai dreptul să lenevești toată ziua?- Avocatul meu.Acum o lună am citit că te poate ucide carnea consumată în exces. A doua zi m-am lăsat de mâncat carne.Acum o săptămână am citit că băutura te poate ucide. A doua zi m-am lăsat de băut.Ieri am citit că sexul te poate ucide. Azi dimineață m-am lăsat de citit.