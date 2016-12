Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 29 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pesimistul vede într-un tunel întunericul, Optimistul vede lumina de la capătul tunelului, Realistul vede luminile trenului care se apropie. Mecanicul de locomotivă vede trei tâmpiți, pe șinele de tren, holbându-se la el.Niciodată nu te certa cu un idiot.Te aduce la nivelul lui și te bate cu experiența!- Ce face Oana Roman cu glumele făcute pe seama greutății ei excesive?- Le gustă!Tatăl unui băiat de 10 ani considera că a sosit timpul să-i dea fiului său câteva noțiuni despre sex. Ca urmare îl întreabă dacă știe ce fac animalele.- Nu vreau să știu, răspunde copilul izbucnind în plâns. Promite-mi că n-o să-mi spui.Derutat tatăl îl întrebă care e problema.-Of, tată, suspină băiatul, când aveam 6 ani mi-ai spus că Zâna Măseluță nu există; când am împlinit 7 a urmat discursul despre Iepurașul de Paște, iar la 8 mi-ai spus că nici Moș Crăciun nu există! Dacă o să-mi spui acum că adulții nu fac dragoste, chiar că nu mai am pentru ce să trăiesc!