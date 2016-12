Bancuri

- Ce face o blondă când află că 90% din accidente se întâmplă în casă?- Se mută…v v v- Care este definiția unei seri romantice pentru un bărbat?- Să facă dragoste până dimineața.v v vAlinuța, o ceartă maică-sa:- Cum ai putut să mănânci toate bomboanele fără să te gândești la frățiorul tău?- Tot timpul m-am gândit la el. Speram să nu vină până nu le termin.v v vAlinuța:- Mamă, un băiat m-a bătut azi la școală!Mama:- Da? Și poți să-l identifici?Alinuța:- Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan.v v vLa Radio Erevan un tânăr întreabă:- Ce este de preferat: să am o soție frumoasă și să profite și alții de farmecele ei sau să am una urâtă și să mă bucur numai eu de ea?- Vă răspundem tot printr-o întrebare: Ce este mai bine, să aveți un tort frumos și să mănânce și prietenii din el sau să aveți un „rahat” și să-l consumați singur?