Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Dumneata ai într-adevăr 114 ani, moșulică?- Exact!- Și ce ai făcut de ai ajuns la o vârstă așa de înaintată?- Nimic. Am avut răbdare!v v vUn bărbat se plimbă pe o plajă din California când se împiedică de o lampă. O ridică și o scutură de praf când apare un duh.Duhul spuse:- Bine, bine, m-ai eliberat din lampă. E a patra oară luna asta și m-am săturat, așa că poți să uiți de trei dorințe. O să-ți îndepli-nesc numai una.Bărbatul zise:- Totdeauna am vrut să merg în Hawaii, dar am rău de mare și îmi e frică de avion. Îmi construiești un pod până acolo, ca să pot merge cu mașina?Duhul începe să râdă:- Asta e imposibil. Gândește-te la logistica necesară! Cum pui piloni pe fundul Pacificului? Gân-dește-te cât ciment, cât oțel! În niciun caz. Pune-ți altă dorință!Omul se gândește un timp să găsească o dorință bună:- Știi, am fost însurat de patru ori. Soțiile mele toate au spus că sunt un nesimțit și un insensibil. Aș vrea să înțeleg femeile... să știu ce simt ele când nu vor să-mi vorbească, să știu ce vor cu adevărat când nu vor să spună, să știu ce le-ar putea face fericite...- Vrei podul ăla cu două benzi sau cu patru?