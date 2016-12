Bancuri

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ceartă în cuplu.Ea:- Auzi, iubitule, una ca mine nu mai găsești.El:- Auzi, fă,… una ca tine nu mai caut!v v vDoctorul psihiatru către pacient:- Povestește-mi totul în ordine cronologică. Ce-ai făcut prima dată?- La început am creat cerul și pământul… Pe urmă am început să am necazuri…v v vDe ce a creat Dumnezeu blonda? Simplu. Oaia nu era în stare să aducă o cutie de bere din frigider!Dar cum de a creat Dumnezeu bruneta? Și mai simplu, nici blonda nu era în stare să o aducă!v v vLa început femeia e ca și Real: „Fără egal”.După un timp, femeia e ca și Cora: „Știi de ce revii”.Apoi e ca și Kaufland: „Nu găsești alta mai ieftină”.În cele din urmă femeia e ca și Carrefour: „Dacă găsești alta mai ieftină, îți returnăm de 10 ori diferența!”.v v v- Ce bluză frumoasă ai!- Îți imaginezi, n-am nimic pe sub ea…- Nu-ți face probleme… vor crește!