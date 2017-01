Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pițurcă:- Trage, Mutule!Mutu:- Nu... că m-am lasat…Un copil plângea pe holul școlii. Învățătoarea îl vede și-l întreabă:- De ce plângi?- Un copil mi-a dat jos plăcinta!- A fost cu intenție?- Nu, cu brânză…Nevastă-mea m-a bătut la cap toată ziua că are nevoie de o nouă garderobă pentru primăvară.Până la urmă, n-am avut încotro și am cedat. I-am tăiat toate mânecile la hainele de iarnă.Bulă la cabinetul medical al regimentului:- Domn doctor, mă simt foarte rău!- Unde vă simțiți rău?- Să trăiți, aici în armată!Prietena mea a prins buchetul la nunta unor prieteni și îmi zice:- Știi ce înseamnă asta, nu?- Da, zic, nu mai este nevoie să-ți cumpăr flori…Un kilogram de semințe de floarea soarelui = patru ore de tăcere a soției tale!- Care este mai dăunătoare? Cola sau berea?- Bineînțeles că e mai dăunătoare Cola! Încearcă tu, timp de o noapte să bei 5 litri de Cola!Bărbații sunt ca linoleumul. Dacă îi pui jos ca lumea de prima dată, îi poți călca în picioare toată viața.Comandantul chestionează un soldat:- Soldat, ce-ai făcut înainte de a te înrola în armată?- Am făcut un liceu și două facultăți!- Bravo, ești un om cu carte!- Nu, domnule! Sunt constructor!