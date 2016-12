Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 07 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Șvarț are 93 de ani, și deși e să-nătos tun, se plânge tot timpul.- De ce ești trist, îl întreabă fiul, am grijă de tine, nu-ți lipsește nimic.- Bine, până când trăiești tu, și pe urmă?v v vDiscuție între protestatari la Universitate:- Știi care-i deosebirea dintre nenorocire și catastrofă?- Da’ ce, nu-i același lucru?- A, nu! Dumneata te uiți la tv? Știi candelabrul ăla uriaș de cristal din Camera Deputaților? Dacă ăsta ar cădea pe politicieni, ar fi o catastrofă, nu?- Da, și?- Nenorocirea e că nu cade…v v v- Care este diferența dintre o femeie și un bărbat?- Femeia are nevoie de un singur bărbat care să-i îndepli-nească toate dorințele. Bărbatul are nevoie de toate femeile care să-i îndeplinească o singură dorință!v v vDoi polițiști mergeau pe stradă. La un moment dat văd un puști fumând și-l iau la întrebări:- În ce clasă ești, mă?- În clasa a 2-a.Unul din ei începe să-l certe, la care celălalt îi spune:- Ce-ai cu el? Tu în clasa a 2-a nu fumai?- Ba da, dar eu aveam 18 ani !