Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 28 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Mama, mamă bunicul ciocăne.- Lasă-l sa ciocănească.- Mamă bunicelul ciocăne încă!- Lasă-l sa ciocănească!- Mamă bunicelul nu mai ciocăne!- Bine atunci mergi și oprește robinetul de gaz.Iepurașul și gagică-sa iepurica sunt urmăriți de mai mulți câini. În ultimul moment reușesc să se ascundă într-o gaură în pământ. Prietena sa spune:-Ei și acum ce facem?-Foarte simplu, spune iepurașul, stăm aici pana le suntem numeric superiori.- Doctore, mă simt rău, am amețeli și în plus mă arde la inimă!- Doamnă, în primul rând nu sunt doctor, sunt ospătar; în al doilea rând nu sunteți bolnavă, sunteți beată; iar în al treilea rând aveți un sân în scrumieră.Tipuri de nașteri1) Nașterile spontane – când nevasta naște la o luna după căsătorie2) Nașterile tardive – când naște nevasta la doi ani de la moartea soțului3) Nașterile extrauterine – când naște servitoareaPrietenii Alinuței o întreabă pe mama ei:- O lăsați pe Alinuța la fotbal?- Alinuța nu are mâini!- Vă rugăm frumos!- Dar Alinuța nu are nici picioare!- Da, dar Alinuța ar fi o minge excelentă pentru noi!- Doctore, nevasta mă înșeală pe rupte și totuși nu îmi apar nici un fel de coarne! Uitați-vă și dumneavoastră, neted ca-n palmă!- Nu vă faceți probleme, chestia cu coarnele este numai o vorbă, nu există cu adevărat.- Uf, mi-ați luat o piatră de pe inimă, credeam ca am lipsă de calciu!