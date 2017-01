Bancuri

Ioane, tu știi ce-i asta?- Ce-i, Gheorghe?- Benoclu, bă! Vezi cu el departe. Aseară te-am văzut cum făceai sex cu nevastă-ta.- Du-l, bă, înapoi, e defect, eu aseară am fost la Timișoara.Ion către Maria :- Marie, ești ca un nor.Maria, cu zâmbetul pe buze :- Alb și pufos ?Ion :- Nu, atunci când pleci, parcă mi se luminează ziua…Ion și Maria fac nuntă. Ion mare șmecher, Maria - inocentă și prostuță. În noaptea nunții, Ion își dă brăcinarii jos. Maria (după cum ziceam, inocentă):- Ce-i aia?- Păi Marie, numa io am așa ceva, nime’ pe lume nu mai are!Peste câteva zile:- Ioane, l-am văzut pe Gheorghe la cosit când s-o dus după tufă și și-o dat izmenele jos. Să știi că are și el!- Apăi fă Marie, Gheorghe-i cel mai bun preten al meu, io aveam două .. . și i-am dat și lui una.- Prost mai ești mă! Da’ de ce nu ți-ai oprit-o ție pa aia mare?Un om mai mărunțel stă trist într-o crâșmă, cu o bere în față. Intră un bărbat zdravăn. Îl bate pe cel micuț pe umăr și-i bea berea. Micuțul începe să plângă… Fericit, zdrahonul strigă la el, privindu-l cu milă:- Hei, ce te smiorcăi așa… pentru o bere?- Ei, nu numai pentru asta. Uite… azi-dimineață m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din bancă.. mi-a lăsat casa goală! Pe urma m-au și concediat! Nu am mai vrut să trăiesc…m-am așezat pe șina de cale ferată și trenul trece pe lângă mine! Am vrut să mă spânzur și s-a rupt frânghia! Am vrut să mă împușc dar s-a blocat revolverul! Și acum, îmi cumpăr o bere din ultimii bani, torn otravă în ea… și vii tu și mi-o bei!…Vasile stă pe prispă. La un moment dat, trece soacră-sa pe bicicletă.- Ce faci mămică?- Plec la cimitir !?!- Și bicicleta cine o aduce înapoi?????