Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Care este culmea rebeliunii?- Să fii melc și să fugi de acasă.v v vAud turiștii din lumea întreagă de Marele Canion și se hotărăsc să-l viziteze, să admire ecoul. Se duce prima dată englezu’, strigă:I LOVE YOU!Ecoul: I LOVE YOU!Se duce și francezu’:JE T’AIME’!Ecoul: JE T’AIME!Românu’: TE IUBESC!Ecoul: TE IUBESC!În sfârșit, se duce și chinezu’, strigă:HOAN TING TONG TO HUI!Ecoul: CE, MĂ?v v vAutobuzul pleacă din stație, după el alerga o doamnă și strigă:- Oameni buni, opriți vă rog autobuzul! Întârzii la lucru!Pasagerii îl roagă pe șofer să oprească. Doamna se urcă și spune bucuroasă:- Am reușit... Biletele la control!v v vUn polițist găsește un pinguin și îl duce la secție, la care șeful:- Ce faci cu pinguinul ăsta, du-l la grădina zoologică.A doua zi apare din nou cu pinguinul.- Mă, ți-am spus să-l duci la grădina zoologică.- Am fost ieri la grădina zoologică. Azi mergem la cinema.