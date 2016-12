Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă se duce la o farmacistă și întreabă:- Doamnă, ce îmi puteți da pentru o erecție permanentă?- Masă, casă și 1.000 de euro pe lună.v v vTovarășul Ceaușescu se în-toarce dintr-o vizită efectuată în Africa de Sud. Curioși, ceilalți îl întreabă cum a fost, ce a făcut acolo.- Cel mai mult mi-a plăcut la vânătoare de pliznoți, în junglă.Toți se uită lung. În cele din urmă, unul își ia inima în dinți și întreabă:- Nu vă supărați, ce sunt ăia pliznoți?- Păi, seamănă cu oamenii, doar că sunt negrii, stau în copac și când îndreptam pușca spre ei strigau: please not, please not!v v vUn polițist oprește o șoferiță blondă și îi zice:- Doamnă, ați întrecut orice măsură! În săptămâna asta ați călcat deja cinci pietoni!- Și câți am voie?v v vO blondă își arată tatuajul, o scoică, pe partea interioară a piciorului… Prietenul ei o întreabă de ce și-a făcut tatuajul tocmai acolo. Ea îi răspunde:- Dacă-ți lipești urechea de tatuaj o să simți… mirosul mării.v v v- Alinuța, de ce împingem mașina în prăpastie?- Taci din gură, altfel se trezește bunica…