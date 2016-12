BANCURI

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un măgar mort într-un accident de mașină și sună imediat la poliție.- Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort.- Și ce, zice polițistul ironic, vreți să-l îngropați cu popă?- Nu, zice preotul, eu doar am anunțat familia.* * *- Care este diferența dintre o repriză de fotbal și un preludiu?- Prima durează sigur 45 de minute.* * *Pentru a demonstra iubirea față de ea, el a escaladat cel mai înalt munte, a traversat înot cel mai mare ocean, a traversat pe jos cel mai cumplit deșert… însă între timp ea l-a părăsit deoarece el nu era niciodată acasă să ducă gunoiul…* * *Daca tatăl tău nu este milionar, nu ai nici o vină.Dar dacă nici socrul tău nu este milionar, atunci nu ai nici o scuză!* * *De când a început să ningă, nevastă-mea stă non-stop și se uită pe geam…Dacă se-ntețește ninsoarea, cred că-i dau drumul în casă.* * *Orice om are un orizont intelectual, când acest orizont se îngustează el atinge dimensiunile unui punct, atunci respectivul spune: „acesta este punctul meu de vedere”.