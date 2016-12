Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 17 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Mărie, no du-te și mai cumpără niscaiva bere!- Dragul meu Ion, poate îmi zici și cuvântul magi!c?- Hocus-pocus tu muiere, marș în fugă după bere! * * *Doi colegi stau de vorbă luni:- Cum a fost în weekend?- Eu am vrut să merg la terasă iar soția la film…- Și cum a fost, ți-a plăcut filmul? * * * Coca-Cola a expus rețeta secretă a faimoasei sale băuturi.Mai mulți producători de detartrant și tix se pregătesc să dea Coca-Cola în judecată, fiindcă este clar că rețeta e furată de la ei. * * *- De ce în Oltenia sunt mai puține inundații decât în alte părți?- Nici apele nu-i înghit pe olteni… * * * Un american primește trabantul comandat și, văzându-l, zice:- Tari nemții ăștia! Înainte să livreze mașina au trimis o machetă de carton.* * *- Eu am ajuns în sfârșit la o înțelegere cu soția mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea.- Și sunteți mulțumiți?- Bineînțeles! O zi bem, o zi mâncăm. * * *Două babe stăteau pe o băncuță în cimitir:- Auzi, tu câți ani ai?- 97!- Păi și te mai duci acasă? * * * - Ioane, a căzut o stea, pune-ți o dorință.- Mi-am pus-o!- Și ce mai aștepți?! * * * Ion s-a căsătorit de curând cu Maria. Se întâlnește cu un prieten.- Am auzit că te-ai căsătorit. Nu-i așa că-i mai bine?- Nu-i mai bine, da-i mai des…