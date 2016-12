Bancuri

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nu mai e deloc pasiune în relația cu soția mea, se plânge un tip unui prieten.- De ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta printr-o relație extraconjugală?- Dar dacă află soția mea?- Fii serios, trăim în vremuri moderne! Du-te și spune-i și ei asta!Întors acasă la nevastă își ia inima în dinți și îi spune:- Draga mea, m-am gândit că o relație extraconjugală ne-ar putea apropia.- Las-o baltă, spuse soția. Am încercat și n-a mers!v v vLa ora de gramatică, se analizează propoziția „Iată, vaca are coadă”. Cum analizează Bulă:- Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare și este început de propoziție. Vaca este atribut pentru că așa îi zice mama fiicei ei. Are este conjuncție pentru că leagă cuvântul vacă de coadă. Coada este predicat pentru că se mișcă.v v vLa școală profesorul se ridică în picioare și le spune elevilor cine se crede prost să se ridice în picioare. După un timp îndelungat se ridică un copil de nota 10 iar profesorul întreabă:- Te crezi prost?- Nu, dar mi-a fost milă de dumneavoastră! spune elevul.