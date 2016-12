Bancuri

Urmăream în pat, lângă nevastă-mea, „Vrei să fii miliardar”?M-am întors către ea și am întrebat-o: „Vrei să facem dragoste”?„Nu”, mi-a răspuns ea.„Ăsta e răspunsul tău final?”, am întrebat-o.De data asta nici nu m-a privit când mi-a răspuns că da.Așa că am spus: „Atunci aș vrea să sun o prietenă”.....și atunci a început cearta!v v vSoacra merge în vizită la nora ei și o găsește goală pe pat.- Ce faci, noro?- Îl aștept pe soțul meu în costumul Evei, ca să-i fac o surpriză plăcută.Se duce soacra acasă și își așteaptă soțul goală, pe pat.- Ce faci, fă?- Te-aștept în costumul Evei! Nu-ți place?- Ba da, dar n-ai putut să-l netezești puțin?v v vLa oră:- Gigel, ți-ai făcut tema?- Nu.- Stai jos, 4 !- Costel, ți-ai făcut tema?- Mi-am uitat caietu’ acasă…- Stai jos, 4 !- Bulă, ți-ai făcut tema?- Nu, pentru că, ieri, a trebuit să merg după frati-miu, care tocmai s-a eliberat din pușcărie…- AAAAA!!! Vrei să mă intimidezi? Stai jos, 6 !