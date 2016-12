Bancuri

12 Decembrie 2011

Unu’ care mergea prin deșert echipat cu ochelari și labe de scafandru se întâlnește cu un beduin pe o cămilă.Îl întreabă:- Nu vă supărați, cât mai e până la ocean?- Păi, să mai tot fie vreo 200 de kilometri...La care omul răbufnește cu năduf:- Să vă ia naiba cu plaja voastră cu tot!v v vUn tip se duce la preot :- Părinte, am păcate mari.- Spune, fiule, D-zeu e mare și iartă.- Părinte în timpul războiului am ascuns un evreu în beci.- Fiule, ăsta nu e păcat; i-ai salvat viața. Mergi cu Domnul liniștit acasă.- Da, Părinte, dar i-am cerut 20 de dolari pe zi.- Fiule, asta nu este bine. Ai profitat de necazul lui. Dar totuși i-ai salvat viața. Mergi acasă, ține post 2 săptămâni și fă rugăciuni. Omul pleacă, nu prea convins, și după 5 minute bate la ușa preotului din nou. Intră și îl întreabă pe preot:- Părinte, crezi ca ar fi bine să-i spun că s-a terminat războiul?v v vSoția vine acasă și-i zice soțului:- Am o veste bună și una rea, pe care să ți-o zic?- Zi-o pe’aia bună, zice soțul.- Merg airbagurile!