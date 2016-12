BANCURI

Ştire online publicată Vineri, 02 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un urs la farmacie:- 50 de prezervative vă rog.Doi iepurași în spatele lui își dădeau coate și râdeau de el.Ursul se întoarce, se uită crunt la ei, se întoarce la farmacist și zice:- 52!v v vUn deținut primește o scri-soare de la soție. Văzându-l, un coleg de celulă îl întreabă:- Te văd cam necăjit. Vești proaste de acasă?- Da. Nevastă-mea îmi scrie că-mi redă libertatea...v v vLa un concurs de tras cu arcul, ținta era un măr, pe capul unui tip.La prima probă, la 50 de metri, vine un tip, trage cu arcul și despică mărul în două.Toată lumea aplaudă. El se întoarce și zice:- I am William Tell!La a doua probă, la o sută de metri, vine altul, care trage și despică mărul în două.Toată lumea aplaudă. Tipul zice:- I am Robin Hood!La a treia probă, la 150 de metri, vine un tip care trage și îl nimerește pe cel cu mărul.Toată lumea rămâne mută. El se întoarce și zice:- I am... sorry!