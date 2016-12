BANCURI

Ştire online publicată Joi, 01 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La un concurs de animale, în cadrul unei sărbători agricole, s-a afișat programul:- ora 10.00 - prezentarea invitaților- ora 12.00 - prezentarea animalelor- ora 14.00 - masa comună.vvvTrei bărbați morți ajung la poarta Raiului. Îi ia Dumnezeu pe fiecare la întrebări, primul fiind un italian:- Ia zi,tu cum ai murit?- Păi mi-am cumpărat un Ferrari, am mers pe autostrada spre Milano cu 340 km/h, n-am putut să iau o curbă, am intrat în parapet și am murit pe loc.- Bine, poți să intri.Al doilea, un german:- Tu cum ai murit?- Mi-am luat un Porsche, am mers pe autostradă, o cisternă a pus frână brusc în fața mea, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc…- Bine, poți intra și tu.Al treilea, un român:- Tu ce ai pățit?- Mi-am luat un X5.- Și?- Și… și am murit de foame.vvvUn ardelean stătea rezemat în bâtă la marginea unui drum. Pe lângă el trece un mitic și îl întreabă:- Ce faci bade, stai și cugeți?- Ba, numa stau.