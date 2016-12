BANCURI

SOȚIA își întreabă soțul: - Dragule, ce-ți place mai mult la mine: trupul meu perfect sau fața mea foarte frumoasă?SOȚUL răspunde: - Simțul umorului!v v vDupă o vodcă, o blondă ajunge în patul unuia.Mulțumiți, după, fumau o țigară:- Auzi? zice el. Uită-te la mine și spune-mi: eu am fost primul bărbat din viața ta?Ea îl privește și zice:- S-ar putea, ai o figură foarte cunoscută!v v vSondaj de opinie în Italia; întrebarea: „Credeți că sunt prea mulți străini în țară ?”Rezultatele au fost după cum urmează:20% dintre respondenți au spus „Si”10% dintre respondenți au spus „No”70% dintre respondenți au spus: „E, pe dracu!”v v vÎntr-o companie de bărbați, toți se veselesc, numai unul e trist.- Ioane, de ce ești trist?- Am aflat că soția are SIDA...O pauză lungă...- Am glumit, băieți. Ce v-ați îngălbenit așa???