BANCURI

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Finul vrea să ajungă la naș acasă; nașul îi explică:- Grigorescu, 43. Când ajungi, cu cotul drept bați 100 la interfon, intri în lift, apeși cu cotul stâng butonul 7, o iei pe coridor la dreapta, apeși soneria cu cotul drept și ai ajuns!- Bine, dar de ce trebuie să apăs butoanele cu cotul? Nu le apăs mai bine cu degetul?- Păi, doar nu vii cu mâinile goale?!v v vDoi melci pe spatele unei broaște țestoase :- Ține-te bine! Demarăm!v v vO femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:- Uite, trebuie s-ajung și eu în Cuca Măcăii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.- Bine, lasă că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătură din portbagaj și o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:- Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!- Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am și 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…