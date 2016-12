Bancuri

Miercuri, 23 Noiembrie 2011.

În armată, comandantul:- Cei căsătoriți în stânga, cei necăsătoriți în dreapta!- Și homosexualii? întreabă un soldat.- Încolonați în spatele meu, răspunde comandantul.v v vLa teatru, unde se joacă o piesă polițistă, o spectatoare sare în sus, strigând:- Unde este ucigașul?La care o voce din spatele ei îi dă replica:- În spatele dumitale, dacă nu te așezi imediat!v v vÎn apartamentul unei familii care în iarna asta a cerut decuplarea de la centrala care furniza energie termică și electrică, un reporter în-treabă:- Ce faceți dacă vă este frig?- Ne strângem în jurul lumâ-nării.- Dar dacă este foarte frig?- Ne apropiem și mai mult de ea.- Dar dacă este ger cu temperatură sub -20 C?- În acest caz, aprindem lumânarea...v v v- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevinovat, spune inculpatul.- Îmi pare rău, spune judecătorul, dar am încheiat deja audierea martorilor.