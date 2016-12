BANCURI

Ştire online publicată Vineri, 04 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Doi polițiști în elicopter alături de pilot. Primul, uitîndu-se la elice îi spune celuilalt:- Băi Garceo, ce crezi că-i aia, mă?- Bă, e greu de zis… da io cred că-i ventilator.- De ce, mă ?- Păi tu nu vezi ce-a transpirat pilotu’ de cînd s-a oprit?Un botanist se rătăcește prin pădurile Africii. Până la urmă, dă de niște sălbatici, negri, care-l primesc în tribul lor. După un timp, se naște un copil alb. Toți negroteii îl privesc acuzator.Vine la el șeful tribului și-i spune:-Uite ce e, s-a născut copilul ăsta, e vina ta, trebuie să te sacrificăm.Botanistul încearcă să-l aburească:-Stai mă, frate, nu e neapărat vina mea. Uite, îți dau un exemplu. Vezi tu turma aia de capre de acolo?… Vezi, sunt toate albe, dar e și una neagră printre ele. Acolo cum s-a putut?Șeful stă puțin și se gândește:-Bine. Facem așa: nici eu nu mai zic nimic de copil, nici tu nu spui nimanui de capra aia.Avocatul îl întreabă pe unul din viitorii clienți:– Și aveți banii necesari pentru a vă permite să fiți apărat de mine?– Da, am două vaci și două oi.– Bine, atunci să vedem…De ce sunteți acuzat?– De furtul a două vaci și două oi….Doi tipi la o cafea. Unul spune:– Am două fete gemene…– Și cum le deosebești?– După alunițe. Cea blondă are alunița pe obrazul drept, iar cea brunetă – pe cel stâng!Secretara blondă către șef:- Sunt concediată?- Nu. Dar de ce întrebi?- Pai de ce ați scos canapeaua din birou?