BANCURI

Joi, 27 Octombrie 2011

- Ospătar, fii amabil, spune clientul, am comandat o friptură cu os!- Da, domnule, v-am adus-o. Care este problema?- Vrei să vezi dacă nu cumva carnea a rămas în bucătărie?v v vDoi fermieri vorbesc despre vreme:- Dacă aceste ploi calde vor continua încă două sau trei zile, va ieși totul din pământ! - spune unul fericit.- Nu mă speria, pentru numele lui Dumnezeu. În cimitir am îngro-pate două soții și trei soacre!v v vEa și el, proaspăt căsătoriți, se plimbă… Un domn bine, trece pe alături și o salută pe ea, zâmbind.- Cine era dânsul?… întreabă soțul.- A, un membru al cercului meu intim…- Aha!…Ceva mai încolo, o femeie frumoasă, în treacăt, îl salută pe el. Soția, vizibil geloasă:- Cine era aia?!- A, un cerc al membrului meu intim…v v v- Draga mea, dacă tu, pe criza asta, ai învăța să gătești, am putea concedia bucătăreasa.- Ai dreptate, dragul meu. Dar dacă tu ai învăța să faci sex, am putea concedia și șoferul.