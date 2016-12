BANCURI

Sâmbătă, 08 Octombrie 2011.

Noaptea, străzi neluminate, o bătrânică agitată fuge spre sectorist :- Domnule polițist ! Prindeți-l pe omul acela, a încercat să mă violeze!- Doamnă, liniștiți-vă ! în zece minute apare altul…v v vUn bătrân și o bătrână se cunosc într-o casă de bătrâni. După un timp, după ce s-au cunoscut mai bine îi spune bătrânul:- Sex nu mai putem face, cel puțin vrei să mi-o ții în mână?- Da, desigur răspunde bătrâna.Și de atunci, seară de seară, pe o bancă în parc i-o ținea bătrâna în mână.După un timp a dispărut bătrânul și bătrână era îngrijorată ce s-o fi întâmplat!L-a căutat prin grădină și deodată l-a văzut pe o bancă cu altă bătrână… care i-o ținea în mână.Enervată strigă bătrâna:- Ce are femeia asta și eu nu am?- Parkinson - răspunde bă-trânul.v v vDoctorul zice:- Și gândiți-vă că nu e niciodată prea târziu să vă lăsați de fumat și de băut!- Atunci mai am timp…