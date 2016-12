BANCURI

Ştire online publicată Marţi, 06 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Polițistul în muzeu. Din neatenție, dă jos o vază, care se sparge. Paznicul, palid, se apropie în fugă:- Vai de mine, era o piesă care data de acum 3000 de ani!- Ce m-am speriat, credeam că am spart ceva nou!vvvÎntr-un bar intră un tip foarte fericit:- De băut la toată lumea! Fac cinste! Mi s-a născut un fiu.- Ce greutate?- Patru kilograme!- Lungime?- 53 centimetri!- Cum se simte soția?- Ea încă nu știe!vvvUltimul tip de salut atunci când vorbești la mobil: „Bună seara ție și ascultătorilor noștri!”vvvUn om însurat avea o aventură cu secretara. Într-o zi, bărbatul a ajuns acasă puțin înainte de ivirea zorilor, dar nu înainte de a-și tăvăli pantofii prin iarba udă și noroi.- Pe unde ai umblat până la ora asta? - l-a apostrofat soția.- Nu te pot minți, dragă... am o aventură cu secretara. Am făcut sex cu ea toată noaptea!Soția îl măsură cu privirea, apoi observându-i pantofii, țipă:- Minți, nenorocitule! Iar ai fost să joci golf!