BANCURI

Ştire online publicată Luni, 05 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Preotul: -Te lepezi de Satana?El: - Nu pot, părinte, suntem cununați legal!vvv- Decât cu tine, mai bine mă măritam cu dracul!- Căsătoria între rude este interzisă, ar trebui să știi atâta lucru!vvvLa divorț. El: - Tu unul ca mine nu mai găsești!Ea: - Eu unu’ ca tine nu mai caut în veci!vvvDupă un chef teribil cu bere rece ca gheața, Costică a ră-gușit și merge la prietenul lui de pahar, Vasile. Sună, iar în ușă apare soția acestuia.- Vasile e acasă? abia putu șopti Costică.La fel de misterios, doamna șoptește:- Nu, intră repede să nu ne vadă cineva...vvv- Când am fost la vânătoare în Africa, am întâlnit un leu. Am pus pușca la ochi și am tras, dar nu l-am nimerit. Am tras în continuare până am rămas fără muniție. Atunci am luat-o la fugă. Leul, după mine. Am avut mare noroc că leul a alunecat și așa am reușit să scap.- Eu, în locul tău, aș fi făcut pe mine!- Dar pe ce crezi că a alunecat leul?