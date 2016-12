BANCURI

Ştire online publicată Joi, 25 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul se întoarce târziu acasă și încearcă să se bage în pat fără să-și trezească nevasta. Soția îl întreabă:- Ai venit, hai? Cât e ora?- Zece, răspunde bărbatul.- Cum zece, dacă eu am auzit pendula bătând unu?- Păi, și ce? Vrei să bată și zero?vvvDoi ciobani stăteau de vorbă și își povesteau aventurile amoroase. Unul dintre ei zice:- No, vezi tu copacu’ cela? Acolo am violat eu pe una!- Așa mă?!?- Așa… mai era și mă-sa de față…- Așa mă? Și mă-sa ce a zis?!?- Beeeheeee…vvvO blondă cu prietenul se plimba pe lângă o șosea circulată. La un moment dat, el, fan Mercedes, îi zice:- Uite un Mercedes Vito!Blonda, lovită în sentiment, tace ea ce tace și când vede un BMW, zice:- Uite un BMW, boule!vvvSoția, nervoasă, îi deschide ușa soțului, care trăznea de la o poștă a alcool:- Presupun, urlă ea, că ai un motiv foarte serios să vii acasă la șase dimineața!- Da, am, micul dejun! - răspunde soțul.