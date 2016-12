BANCURI

Sâmbătă, 20 August 2011.

Care este diferența dintre o femeie și un calculator?O femeie comentează dacă o lovești, iar un calculator se pune pe lucru…vvvVine soțul acasă și își întreabă nevasta:- Ce ai face dacă aș câștiga la Loto?- Aș lua jumătate și te-aș părăsi, răspunde soția.- Perfect, spune soțul. Am câștigat 12 dolari. Ia șase și dispari!vvvVezi că inspectorul care a fost luna trecută a dispus să fie marcate toate viețuitoarele din fermă. Ai terminat?- De ieri. Dar a fost greu al dracului.- Cu taurii, nu?- Taurii ca taurii, mă așteptam, dar cel mai migălos a fost cu albinele!vvvÎn apartamentul unei familii care a cerut decuplarea de la centrala care furniza energie termică și electrică, un reporter întreabă:- Ce faceți la iarnă, dacă vă este frig?- Ne strângem în jurul lumânării.- Dar dacă este foarte frig?- Ne apropiem și mai mult de ea.- Dar dacă este ger cu temperatură sub -20 C?- În acest caz, aprindem lumânarea...