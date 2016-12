Bancul zilei

Ştire online publicată Miercuri, 02 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O bătrână intră în cabinetul doctorului: - Doctore, nu știu ce să mă fac, de la o vreme am gaze la stomac, trag vânturi tot timpul. Noroc că sunt fără zgomot și chiar fără miros. Orișicât, e deranjant. Uite, de când am intrat în biroul dumitale, am tras cel puțin zece bucăți. Doctorul îI dă niște pastile și îi zice: - Luați pilulele astea de trei ori pe zi și veniți luni la control. Vine baba după o săptămână și zice: - Nu știu ce mi-ați dat, dar acum vânturile mele put îngrozitor, însă au rămas la fel de silențioase. - OK, zice doctorul, acum că v-am degajat sinusul, hai să vedem ce putem face cu timpanul!