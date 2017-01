bancul zilei

Ştire online publicată Vineri, 23 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnalul unui bancher (II) Ora 11. Începe comitetul de direcție. Am anunțat că azi îl voi tine singur, în birou. Nu mai am chef să-i văd pe funcționărașii ăia care fac pe ei când aud de un nenorocit de miliard de euro. Ora 11,15. Mi-a venit o idee. După modelul Guvernatorului, institui în bancă, începând de mâine, sistemul rezervelor minime obligatorii, aplicate salariilor personalului. La fiecare 100 de lei, le iau ca rezervă 30%. M-am săturat să-mi iau fructe din banii mei. Ora 11:20. Am terminat ședința de Comitet de Direcție. Am decis să introduc Creditul pentru Nimic. Poți lua banii, numai dacă nu faci nimic cu ei. Ai dreptul să îi ții la mine în bancă și să-mi plătești dobândă la ei. Cred că voi revoluționa lumea bancară. P.S. Să nu uit să-mi înregistrez ideea. Ora 11:22. Să chem pe cineva să ia colecția Hustler de pe birou. Trebuie să vină cineva de la Supraveghere. Ora 11:23. Mai bine nu. Dacă îi place? Ora 12:00. Iar a crescut Euro în fața RON. Băiatul de la Trezorerie era chiar speriat. Că deprecierea activelor, că nu știu ce... I-am spus să stea liniștit. După ce vom renunța la leu, nici naiba nu va mai fi interesat de cât creste euro în fața unei monede pe care n-o vom mai folosi oricum. Astea sunt fițe ieftine ale euro-ului.. Ora 12:15. M-a sunat băiatul, mânca-l-ar tata...Nu mai avea bani să iasă și el la o cofetărie în Maldive, ca orice tânăr de vârsta lui. I-am spus să treacă pe la mine și l-am rugat pe casier să-i pregătească un pachețel cu 30-40.000 de mii de euro. Oricum, banca asta lui i-o lasă tata, nu fuge el cu mărunțișul ăsta. Să nu uit să-i atrag atenția la cum se va distra în Maldive. Are totuși, doar 14 anișori.