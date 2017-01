bancul zilei

Miercuri, 21 Octombrie 2009

Jurnalului unui bancher (I) M-am trezit pe la 11. Plouă și am impresia că sunt trist. Ca să-mi revin, am mărit două comisioane jignitor de mici și am mai inventat unul nou. Inițial, am vrut să-i spun „comision la comisionul de informare ghișeu bancă”, dar nevastă-mea m-a oprit. Așa că, până la urmă, a trebuit să-l numesc „comision cutremur China și alte evenimente neplăcute pentru omenire”. Mă sună un jurnalist, că ce părere am eu despre piața creditelor ipotecare. Rahat. A trebuit să îi spun să revină în 10 minute că sunt într-o ședință, ca să am timp să caut pe Google. M-am și speriat când am citit. În SUA, băncile par să aibă adevărate probleme!!! Am pierdut ieri pariul cu Radu. Cine dracu s-ar fi gândit că cinci doze de bere goale cântăresc mai mult decât două PET-uri de Cola, tot goale? Acum, trebuie să-mi țin promisiunea și să anulez proporțiile la depozitul cu dobândă de 11 %. Nu contează, dă-i naibii de proști. Unde mi-oi fi pus ciorapii? Azi n-am chef de lucru. Vreau să-mi reamenajez biroul. Am scos terenul de minigolf și vreau să-mi pun un mini-ocean, pe care să mă plimb cu mini-iahtul. Un șef de sucursală m-a sunat că are probleme cu maturitățile la depozite. L-am băgat în p***a mă-sii. Mă cheamă Soviani la Money Channel. Dacă mă duc, va trebui să răspund la tot felul de întrebări. I-am spus secretarei să-mi facă niște răspunsuri prestabilite pe care să le învăț pe de rost. De pildă: „Domnule Soviani, cu tot respectul, situația pe care o menționați poate fi privită și din alt unghi, din care perspectiva nu e întotdeauna optimistă”. După care trebuie să zâmbesc cu subînțeles.