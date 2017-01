BANCUL zilei

Ştire online publicată Joi, 30 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dumnezeu și Sf. Petru au venit în vizită pe pământ și tare s-au mai mirat de prostia oamenilor. Sf.Petru îl roagă pe Dumnezeu să facă ceva să nu mai fie lumea așa proastă. - Bine, Petre. Adună toți oamenii și am să le pun creier în cap. Adună Sf. Petru toți oamenii, pregătește Dumnezeu trei cazane de materie cenușie și îl însărcinează pe Sf. Petru să le pună tuturor câte trei polonice de material în cap. Se apucă Petru de treabă și pune până termină un cazan. Se uită să vadă câți mai sunt, se uită la cazanele rămase și strigă la Dumnezeu: - Doamne, nu cred că o să ajungă materialul! - Atunci pune câte două polonice, zice Dumnezeu. Pune Petru câte două polonice, până se termină și al doilea cazan. Se uită iar să vadă câți oameni mai sunt și, când vede că sunt mulți, strigă iar la Dumnezeu: - Doamne, am mai terminat un cazan și mai sunt mulți oameni. Ce să fac? - Pune câte un polonic, zice Dumnezeu. Pune Sf. Petru câte un polonic, până termină și ultimul cazan, dar tot au mai rămas mulți oameni. Strigă iar la Dumnezeu: - Am terminat materialul, Doamne, și uite ce de oameni mai sunt! Atunci Dumnezeu îi zice: - Petre, celor rămași dă-le diplome!