Balada agăţatului pe Internet

Balada agățatului pe Internet

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Balada agatatului pe internetVa spun un lucru strict secret:M-am abonat la internet.In prima zi de stat pe chatNoua gagici am agatat.Si le-am chemat la 7 fixLa bar, in cartierul X.Cand le-am vazut pe toate 9,Doamne, papara fara…oua!Prima-i bruneta cu par dreptPe maini, pe fatza si pe pieptSi m-a privit zimbind usorTrantita intr-un caruciorA doua insa m-a uimitCu nasul ei cel ascutitPutea sa taie castravetiDintr-un judetz in alt judetzA treia mi-a rinjit cuminteCu gura fara nici un dinteC-un jet de stropi s-a prezentat:“Salut, sunt Silvia Scarlat”A patra tipa cred c-aveaVreo 4 tone si ceva.Din fusta-i stramta de nailonFaceai trei huse de camion.Pe-a cincea n-o vedeam de locDoua grisine-n virf c-un smocSpre mine cand s-a indreptat,De la efort, a lesinatA sasea-i buna, ma incitaInsa de-a saptea e lipitaVai ce mirifice fapturiTrei maini, un ochi si doua guriA opta arata betonProptita-n carja si-n bastonLa 83 de ani si-un picMi-a zis c-ar vrea sa-i fiu gagicA noua tipa, dragii mei,Te dizolvai in ochii ei“Eu sunt Marina ” mi-a soptitO noapte-ntreaga ne-am iubitAcuma daca vreti sa stitiDe ce am ochii obositiSi merg mai cracanat putinMarina mea era…Marin!