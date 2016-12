Badea Ion, la exit poll

Ştire online publicată Miercuri, 28 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un ziarist întreabă:- Bade, cu cine votezi?- Păi, cu comuniștii!- Noa, dar de ce?- Iaca, pe vremuri or venit liberalii și ne-or zis că ne fac pod. Vezi o urmă de pod?- Nu!- Apoi, or venit țărăniștii și or zis că ne fac moară. Vezi vreo moară?- Nu.- Ei, când or venit comuniștii, or zis că ne iau tot. Ăia oameni de cuvânt!