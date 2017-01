Băbuţa vitezomană

Băbuța vitezomană

Ştire online publicată Miercuri, 27 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Agentul de circulație oprește o mașină condusă de o doamnă în vârstă: - Doamnă! Nu e bine să conduceți cu 20 km/h, fiindcă stânjeniți circulația! - Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 km/h. - Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulați pe Drumul Național nr. 21. - Zău? Mulțumesc mult... Agentul observă că pasagerii stau într-o liniște mormântală în mașină. - Doamnă! De ce stau așa încremeniți pasagerii dvs? - Oh, nu au nimic... Încă nu și-au revenit de când am virat de pe Drumul Național nr. 195.