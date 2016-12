Axiome haioase

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

01. Fluierul piciorului este un dispozitiv de gasire a mobilei pe intuneric.02.. Intuitia este o calitate a femeii care o ajuta sa-si contrazica barbatul inainte ca acesta sa apuce sa deschida gura.03. Cine zambeste atunci cand lucrurile merg prost s-a gandit deja pe cine sa dea vina.04.. Probabilitatea sa intalnesti pe cineva cunoscut creste atunci cand esti cu cineva cu care nu trebuie sa fii vazut.05.. Intuitia este o stiinta exacta.06. O concluzie marcheaza intotdeauna momentul in care ai obosit sa gandesti.07. Hard-disk-urile sunt intotdeauna pline. N-are rost sa incerci sa faci rost de mai mult spatiu. Datele se vor extinde pana ocupa tot spatiul liber.08. Oamenii, ca si natiunile, vor actiona rational numai dupa ce toate celelalte posibilitati au fost epuizate.09. Poti invata o pisica sa faca orice vrea ea.10. Nu e destul sa fii tu norocos, trebuie ca ceilalti sa nu fie.11. Stressul inseamna sa te trezesti urland, apoi sa-ti dai seama ca nu dormeai.12. Toate femeile sunt bune:bune de nimic sau bune la ceva.13. Cred ca barbatii care au cercel in ureche sunt mai bine pregatiti pentru casatorie. Au suferit si au cumparat bijuterii.14. Sfatul meu este sa te casatoresti. Daca vei avea o nevasta buna, vei fi fericit; daca nu, vei deveni filosof.15. Nu am aflat ce este fericirea decat in momentul in care m-am casatorit. Dar atunci era deja prea tarziu.16. Verighetele: cele mai mici catuse din lume..17. Burlacii stiu mai multe despre femei decat barbatii casatoriti; in caz contrar, ar fi si ei casatoriti.18. Femeile sunt pasionate de matematica; isi impart varsta la 2, dubleaza pretul hainelor si adauga intotdeauna 5 ani la varsta prietenei cele mai bune.19. Cea mai buna metoda de a tine minte ziua sotiei tale este sa o uiti odata.