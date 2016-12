Aventurile Familiei Simpson continuă: Fox a anunţat încă două sezoane

Aventurile Familiei Simpson continuă: Fox a anunțat încă două sezoane

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Postul american, care face parte din grupul News Corp., anunțase în această săptămână că nu va putea să prelungească producția serialului "Familia Simpson" fără o reducere de 45% a salariilor acordate actorilor care asigură vocile personajelor din serial.În comunicatul emis vineri, postul american nu a precizat în ce manieră a fost rezolvat litigiul cu actorii din distribuția serialului. Actorii au anunțat în această săptămână că sunt de acord cu o reducere a salariilor de circa 30%, în schimbul unui mic procent din profiturile uriașe aduse de serial (care se ridică la câteva miliarde de dolari) din vinderea drepturilor de televizare pe plan internațional și din comercializarea mărcii Simpson - vânzări de articole vestimentare, timbre, DVD-uri, încasări aduse de un lungmetraj și a unui joc video.Actorii Dan Castellaneta (Homer, Grampa Simpson, Krusty the Clown și alte personaje), Julie Kavner (Marge și alte personaje), Nancy Cartwright (Bart și alte personaje), Yeardley Smith (Lisa), Hank Azaria (Moe Szyslak, Chief Wiggum și Apu Nahasapeemapetilon) și Harry Shearer (Mr. Burns, Principal Skinner, Ned Flanders și alte personaje) câștigă fiecare circa 8 milioane de dolari pe an, pentru aproximativ 22 de săptămâni de muncă."Familia Simpson", deși nu mai are audiența de altădată, a rămas punctul central din programul de duminică seară al postului Fox, fiind ales pentru a fi difuzat în primetime, la ora 20.00, în defavoarea altor două seriale foarte populare, "Family Guy" și "American Dad".